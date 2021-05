Brahim Diaz ha dimostrato di saperci fare con la palla tra i piedi, di avere spunti da giocatore vero. E ha portato in dote al Milan anche qualche gol importante: 2 in campionato e ben 3 in Europa League. Frederic Massara e Paolo Maldini sono soddisfatti dell'apporto fornito dal classe 1999 alla sua prima stagione in Italia, ma dal Real Madrid sono arrivati segnali diversi rispetto a qualche settimana fa. Quali? Ve li spieghiamo nel nostro focus video: