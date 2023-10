In questo articolo cercherò di dimostrare che. Lo so,ha appena segnato una doppietta contro il Napoli, e Zirkzee al momento non brilla certo per prolificità. Tuttavia. Non è di numeri che stiamo parlando ma di dinamiche. Giroud, oggi, è apparentemente complementare a Leao e Pulisic., per quanto sia e rimanga un campione anche alla luce di queste considerazioni (l’ho sempre stimato moltissimo). È che il suo modo di stare in campo non solo ci dice qualcosa su di lui, ma anche su Leao per esempio. Il fatto che Leao sia un giocatore concettualmente fermo all’anno dello scudetto, mi sembra piuttosto evidente. E tutti si soffermano sull’atteggiamento.. La discontinuità. Olivier è un fattore di staticità nel tridente del Milan. Per certi versi una garanzia, per altri un limite, un blocco. Ecco allora l’alternativa futura Zirkzee.Se facessimo un confronto tra il francese e l’olandese, noteremmo subito una differenza fondamentale, potenzialmente in grado di trasformare l’attacco di una squadra., con la sua potenza e la sua velocità,, i palloni per Giroud sono lanci morbidi per la sponda del centravanti che va incontro. A questo non c’è alternativa. Guardate invece come nascono i tre gol segnati da Zirkzee quest’anno (Sassuolo, Inter, Cagliari). Ci si concentra giustamente sul controllo alla Cassano o sulle finte e contro-finte che hanno ubriacato i centrali dell’Inter, maE quanto più pericoloso potrà essere quel nove che si appoggia al centrocampista, come fa qui sotto Zirkzee a Cagliari, e poi scatta a sfruttare quello spazio che il suo stesso movimento incontro ha generato alle spalle dei difensori?. E anche questa mancanza contribuisce a rendere paradossalmente statico l’attacco di un allenatore (Pioli) che crede invece molto nella mobilità di tutti i suoi uomini.Questi movimenti da soli tuttavia non bastano per fare di Zirkzee il prescelto. Se però li sommiamo alle altre e numerose qualità di questo giocatore,. La protezione della palla e il tocco, quel mix miracoloso di struttura e tecnica tanto difficile da affrontare per i difensori avversari. Vi mostro solo una giocata tratta da Atalanta-Bologna dello scorso anno.Vedete come alla fisicità aggiunge altre due componenti micidiali, come(in questo caso il tunnel) e? Spesso riesce a produrre sequenze di questo tipo, che risultano super efficaci per risolvere una situazione specifica e generare un vantaggio esponenziale per un compagno.Infine l’altruismo, la visione di gioco e la qualità dell’ultimo passaggio.O come diventerebbero ancora più pericolosi gli inserimenti dicon un centravanti così dinamico e qualitativo? Basta prendere la prima di campionato per farsene un’idea, sì, proprio quel Bologna-Milan dove Giroud ha segnato facile col piattone e Zirkzee no. Ma guardate i tempi dell’olandese nel fabbricare questo ultimo passaggio per Ferguson.Come a Torino contro la Juve, la giornata dopo, dove oscurando il pallone a Bremer che lo strattonava, è riuscito a servire più o meno nello stesso modo l’assist per lo scozzese.. Quelle che rendono un attacco imprevedibile e che stanno mancando maledettamente al Milan di Pioli.