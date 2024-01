Milan, Zirkzee incanta San Siro: la stima di Pioli e il piano di Moncada

Gabriele Stragapede

Joshua Zirkzee si è preso a San Siro. Giocate di livello, eleganza, ogni pallone che passava tra i suoi piedi sembrava potesse divenire un’azione pericolosa per il Bologna e, dulcis in fundo, da ciliegina sulla torta, una rete che ha beffato Mike Maignan: un destro passato incolpevolmente sotto le gambe del portiere francese che aveva sbloccato la sfida alla Scala del Calcio. Ottava rete in campionato, nona in tutta la stagione per un giocatore che ha utilizzato l’incontro di Milan come palcoscenico perfetto per presentarsi a un pubblico che, dall’anno prossimo, potrebbe ammirare le sue gesta molto più da vicino. Ma è tutta la partita di Zirkzee che ha fatto risplendere gli occhi dei tifosi rossoneri: naturale nel controllo, bruciante negli scatti e nei dribbling, tecnico nel tentare sempre una giocata determinante. Una punta atipica che fa giocare bene la squadra, che aiuta a costruire la manovra e segna. E qualcuno, in casa Milan, si è esposto in maniera diretta.



ESTIMATORE SPECIALE – In quest’occasione, Stefano Pioli si è sbilanciato parecchio. Le dichiarazioni dell’allenatore rossonero, a Sky Sport, mettono i fari ben accesi sul centravanti ex Bayern Monaco “E’ un gran giocatore. Lo seguo fin dai tempi del Bayern Monaco e poi a Parma. Parliamo di un talento fantastico, di fisicità e di qualità. Ha tutto. Al Bologna sta facendo molto bene”. La stima del tecnico dei meneghini è reale, concreta, un segnale che può accendere una pista di mercato (del quale si parla insistentemente da settimane). Zirkzee accetta di buon grado la stima nei suoi confronti, ma lavora a testa bassa per proseguire la sua crescita professionale. Intanto, ieri sera ha proseguito il suo buon feeling con San Siro, dopo la rete siglata in campionato, nel 2-2 contro l'Inter in rimonta, con un tiro secco a prendere in contro-tempo Sommer e i due assist strepitosi a Beukema e Ndoye per eliminare dal torneo gli uomini di Simone Inzaghi. E il Milan osserva.



FARI PUNTATI – Allo stato attuale dei fatti non c’è alcuna trattativa, come ribadito anche da Furlani, ma Zirkzee rimane uno dei nomi seguiti per il prossimo giugno. Acquistare un attaccante, in ogni caso, in estate, è tra le priorità del club di Via Aldo Rossi e gli occhi sono puntati sull’attaccante olandese. Il Bologna ha acquisito le sue prestazioni dalla Baviera per 8 milioni di euro. Il Bayern Monaco si è cautelato inserendo una clausola esclusiva che consentirebbe ai tedeschi di ricomprare Zirkzee per 40 milioni di euro. Segnali, in questo senso, non sono arrivati e dall’Emilia si sfregano le mani per una possibile maxi plusvalenza. La base d’asta rimane il prezzo fissato per il Bayern, ma in casa Bologna, se le prestazioni rimarranno di tale livello, si può pensare di alzare l’asticella anche sopra i 50. Il Milan studia l’affare: Zirkzee è il profilo preferito tra i nomi studiati da Moncada, sempre alla ricerca di un bomber che garantisca un notevole contributo in fase realizzativa, ma che sia anche di grande prospettiva. Sul tavolo delle trattative, da Milanello si può pensare di inserire il cartellino di Alexis Saelemaekers (in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro). Una carta da giocarsi per abbassare le pretese cash degli emiliani. E allora occhi su Zirkzee: il Milan studia l’affondo per giugno.