Il Milan vince per 1-0 contro l'Empoli e supera la Juventus posizionandosi al secondo posto con 59 punti. La rete decisiva è stata segnata ancora da Christian Pulisic, l'ennesima della sua fin qui eccellente stagione. Infatti l'americano classe 1998 ha preso parte a 14 reti( 8 i gol 6 gli assist) nell'attuale campionato di Serie A, di più di ogni altra sua stagione nei top cinque campionati europei (OptaPaolo).



I DETTAGLI - L'ala americana arrivata in estate dal Chelsea per 20 milioni di euro, ai Blues spettano anche 2 milioni di bonus, sta giovando della cura Pioli: 8 gol e 6 assist in campionato, 1 rete in Champions League 1 in Europa League oltre ad aver fornito un assist in Coppa Italia per un totale di 10 reti e 7 assist: impatto devastante. Sicuramente è stato l'acquisto più decisivo del mercato estivo del Milan, insieme a Ruben Loftus-Cheek. Anche l'inglese sta giovando dalla cura del tecnico del Milan: 2 i gol negli ultimi 3 anni( 1 con il Fulham nel 2020-2021 1 con il Chelsea nel 2021-2022), in stagione ne ha siglati 8 fin qui ( 5 in campionato e 3 in Europa League).