La Serie A si appresta a vivere gli ultimi 180' della stagione, con ancora diversi verdetti da definire. In vista della penultima giornata, si infiamma la corsa alla Champions League, con Inter e Milan che, negli scontri diretti rispettivamente contro Atalanta e Juventus, avranno a disposizione un match point per chiudere definitivamente i conti e strappare il pass per l'edizione della prossima stagione della coppa dalle grandi orecchie. Gli uomini di Simone Inzaghi sono nettamente favoriti sugli orobici, con l'«1» a quota 1,84, contro il 4 del «2»; il pareggio, che consegnerebbe comunque all'Inter il pass per la Champions, vale 3,80. Tanti gol nel match di andata, e anche in questo caso l'Over, a 1,66, prevale sull'Under, a 2,10, così come il Goal (1,55) appare nettamente favorito sul No Goal (2,30). Il Milan è invece atteso dalla trasferta dell'Allianz Stadium contro la Juventus, match che chiuderà la 37° giornata di Serie A, domenica 28 maggio alle 20:45. In questo caso, sono i bianconeri di Massimiliano Allegri ad apparire favoriti per la vittoria, che li riavvicinerebbe al quarto posto occupato proprio dai rossoneri: il successo della Vecchia Signora si attesta, infatti, a quota 2,40, contro il 3,05 del «2». A 3,25, invece, il pareggio, esito che si è verificato nell'ultimo precedente a Torino. Allora fu 1-1, un risultato che per gli esperti appare anche in questo caso il più probabile, a quota 6,80, seguito dall'1-0 a 8 e dallo 0-1 a 9,50. In linea con gli ultimi tre scontri diretti, è l'Under, a 1,70, a prevalere sull'Over, a 2,03, mentre c'è equilibrio tra il Goal, a 1,82, e il No Goal, a 1,88. Interessante anche la sfida tra Fiorentina e Roma, due squadre che tra pochi giorni saranno impegnate nelle finali europee di Conference ed Europa League, rispettivamente. L'ago della bilancia pende leggermente verso i Viola, anche se le quote sono alte: l'«1» vale infatti 2,40, contro il 2,95 del «2». Il Napoli è atteso dall'ultima trasferta di questa stagione trionfale: gli Azzurri di Spalletti sono favoriti, a 2,13, contro il Bologna (3,40), mentre la Lazio, chiamata a difendere il secondo posto, non dovrebbe avere problemi contro la già retrocessa Cremonese: l'«1» all'Olimpico vale 1,22, contro il 12 del colpo ospite. Partite casalinghe, infine, per Spezia e Verona, due squadre in lotta per non retrocedere: per entrambe ci si aspetta una vittoria, con i liguri (2,35) avanti sul Torino (3,05) e i veneti (1,68) nettamente favoriti contro un Empoli già sazio (4,80). Discorso diverso per la terza squadra che lotta per rimanere in Serie A, il Lecce, il quale è atteso dalla trasferta contro il Monza, che attualmente occupa l'ottava posizione, potenzialmente ancora utile per un posto in Europa: c'è comunque equilibrio in quota, con il successo dei brianzoli a 2,45, leggermente avanti rispetto al 2,95 del colpo esterno dei salentini.