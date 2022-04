Doveva essere un turno positivo per il Milan e invece a gioire sono state le rivali, complice un pareggio molto deludente dei rossoneri. Nella prestazione c'è stata un po' di frenesia sotto porta, dovuta probabilmente ai risultati del giorno prima e anche al modo in cui l'Inter ha vinto contro la Juventus.



33 tiri e zero gol fatti dicono che è mancata qualità là davanti. Qualità che dovrà essere la parola d'ordine della prossima campagna acquisti. Leao non segna dal 25 febbraio: 4 partite a secco. Per Messias sono 5 le gare consecutive senza gol, con oltretutto il dato preoccupante di zero assist nell'intero campionato. Per non parlare di Rebic: ultimo sigillo un mese e mezzo fa, il precedente risale addirittura a settembre. Il caso più preoccupante è Brahim Diaz: ultima firma sul tabellino il 25 settembre, ultimo assist a dicembre.



Nulla comunque è perduto: il Milan è padrone del proprio destino. Anche le altre probabilmente non faranno percorso netto fino alla fine e chissà che questo punto di vantaggio non possa fare la differenza. La sensazione è che anche Mister Pioli debba cambiare qualcosa a livello tattico e nella scelta degli uomini.