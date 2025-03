Milanmania: Allegri il migliore dopo Conte. Paratici senza Marotta ha combinato guai, Ibra esce di scena

Redazione Calciomercato

Siamo arrivati ormai verso fine marzo e qui. Eh sì, perché bisogna, sperando che non vengano commessi gli errori della scorsa estate e degli ultimi anni: bisogna ribaltare tutto, con scelte da non sbagliare., perché siamo già in un mese cruciale. Presto che è tardi, verrebbe da dire. Un Club già oggi deve programmare la prossima stagione, sapere chi sarà il tecnico, chi confermare a livello di rosa, chi far partire e chi puntare. Ricordo ad esempio che Maignan, anni fa, fu bloccato proprio in questo periodo. Bisogna fare in fretta: ds e allenatore, sperando che sia il primo a scegliere il secondo (). Sotto sotto, spero ci sia già la quadra nella testa della Ad, anche se non ancora comunicata.Il dirigente non mi esalta:, ufficialmente per influenza. La verità è che dopo il viaggio negli States di Furlani,. Questa, dopo tanto tempo, potrebbe essere la prima buona notizia. Perché, parliamoci chiaro, riavvolgiamo il nastro e non possiamo che constatare un operato molto deludente., anzi, sono stati molteplici gli episodi negativi del gruppo squadra., con dichiarazioni quasi sempre ‘discutibili’, per usare un eufemismo. A livello pratico non ha portato benefici, neanche nelle scelte. Quindi,. Lo abbiamo toccato con mano, Ibra è inadeguato al ruolo: servirebbero altri cambiamenti profondi, ma iniziamo ad accontentarci, forse, di questo…