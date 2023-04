Un pari che, nonostante sia arrivato in extremis evitando la sconfitta, mi lascia un po' di amaro in bocca. Non tanto per la prestazione (è stata una brutta partita e il risultato è giusto), quanto per un filo conduttore fatto più di calci che di calcio. Una squadra, la Roma, ha picchiato e un arbitro, Orsato, lo ha permesso. Su quel campo, lo sappiamo, gli uomini di Mourinho sono dei maestri.







Il fischietto ha grandi responsabilità sulla partita. Il tempo effettivo sottolineato anche da Pioli è imbarazzante: 49 minuti effettivi sui 106 in totale ci raccontano una gara in cui non si è giocato mai. Troppi falli, ma anche troppi falli non fischiati, con una gestione dei cartellini pessima. Alla Roma mancano diversi gialli, in situazioni anche solari in cui c'è poco da discutere.



C'è poi un episodio clamoroso: il mancato rosso a Ibanez per l'intervento killer su Saelemaekers. L'arbitro può anche non accorgersi della gravità (sbagliando) ma dal Var bisogna intervenire. E invece Dipaolo dimostra pochissima personalità: con un arbitro meno importante di Orsato probabilmente sarebbe intervenuto. Questo è un cortocircuito che non va bene. La partita magari sarebbe finita comunque con un punto a testa, ma i rossi così evidenti vanno dati. Episodio grave che segna un altro torto al Milan, dopo i rigori recentemente non assegnati contro Empoli e Bologna.



Trend negativo, dal punto di vista arbitrale, che continua. I rossoneri hanno fatto poco per vincere, ma Orsato purtroppo è stato penalizzante. Mourinho lo ringrazi.