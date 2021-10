. Perdere un giocatore al giorno, per un lungo periodo poi, porta. Questo, brillante, divertente, propositivo,i suoi sforzi, in campionato e in coppa, a causa di eventi sfortunati. Non avere la possibilità di lottare su tutti i fronti, come nella scorsa stagione, per la continua emergenza è veramente frustrante.Non posso dimenticare quelcentravanti nella partita dicontro il, per mancanza di una punta centrale. Qui ora non si tratta di problemi muscolari, ma di veri e propri accidenti imputabili solo al "fato maligno".La perdita diè gravissima, perché è forse il solo giocatore insostituibile della rosa milanista. Tocca ora a, che, come tutti i secondi portieri assenti da tanto tempo dalla gara, deve ritrovare occhio, sicurezza, fiducia.Sono sicuro quindi i tifosi lo accoglieranno con un grande applauso, quando entrerà in campo, insieme a, prima diDopo il portiere francese è toccato a, reduce dal trionfo francese in, che lo ha visto grande protagonista. Il difensore rientrerà presto, magari anche prima della sosta, con l’augurio che il virus non lasci pesanti strascichi nel suo fisico potente. Quello che è capitato a Olivier, non ancora brillante in allenamento e destinato a lasciare spazio a,come titolare sabato sera. Sull’attaccante experò è doveroso aprire una parentesi, perché cominciano a nascere dubbi sulla reale bontà del suo acquisto.Attaccante forte, completo, potente, dalla grande classe e dal buon fiuto del gol. Deve solo ritrovare la brillantezza persa e ritroveremo il grande centravanti che è sempre stato.In attesa di capire quale sarà l’apporto disul campo, perché, per quanto riguarda, la sua influenza positiva e fondamentale negli spogliatoi nessuno la può negare. Anzi vederlo magari in panchina e, per qualche minuto in campo, contropotrebbe certamente apportare un grande aiuto ai suoi giovani compagni, certamente provati da questa continua situazione di emergenza. Per fortuna sono prossimi i recuperi di, certamente utili come ricambi nel prossimo filotto di partite fino al 7 novembre, giorno del derby.Un aggiornamento sulla situazione deilegati soprattutto alle posizioni di, mentre per quanto riguardanon si deve dimenticare che il suo contratto scade il, non proprio presto dunque. Comunque resta una questione da affrontare e tentare di chiudere entro la fine della stagione per evitare altre situazioni già vissute nel passato e soprattutto anche in questo presente. Per tanti versi, la vicendasembra ricalcare quella di. I dirigenti delstanno offrendo la cifra richiesta nel primo colloquio dall’agente. Sono circa 6 milioni, anche se il procuratore dell’ivoriano sostiene che questa cifra sia stata proposta solo per il quarto e quinto anno del contratto.Insomma è chiara la assoluta non volontà di continuare l’avventura in maglia rossonera.. Speriamo, come ho detto in altre occasioni, che a gennaio venga annunciata la separazione, con le certezza che, giocatore serio e dalla alta professionalità, sarà comunque uno dei protagonisti fino alla fine di una stagione, che mi auguro sempre di vertice per i Ragazzi di Pioli.Susi è letto di qualche spiraglio, di qualche possibilità di un accordo per gli anni futuri. Certamente non ai 6 milioni, cifra ventilata per un rinnovo del contratto.