Siamo alla vigilia della partita decisiva, della prima partita decisiva. Dopo i gravi passi falsi delle ultime due sfide di campionato, il Milan è di fronte a un bivio. Da una parte la vittoria, che aiuterebbe la squadra ad affrontare il delicatissimo incontro di domenica 9 maggio, avversaria la Juventus, con una condizione psicofisica migliore, con conseguente crescita di autostima e convinzione, oggi ai minimi termini. Una delle caratteristiche del gruppo di Pioli, fino a metà febbraio, sconfitte contro Spezia e Inter a parte, era stata infatti, proprio il senso di forza, di sicurezza, quasi di invincibilità.Situazione ancor più complicata, vista la perdurante assenza di Ibrahimovic, il punto di riferimento tecnico, tattico ma soprattutto morale di questo Milan. Per fortuna dei rossoneri, contro il Benevento, rientra il Campione svedese, che, anche se logicamente non al massimo della sua condizione, può essere il rimedio a questo mal di fiducia., per la sua età, pensando che i plenipotenziari del mercato siano così stolti da affidare al solo Zlatan le sorti del futuro attacco rossonero. Il giocatore di Malmoe verrà certo affiancato da un’altra punta centrale, per potenziare, numericamente e qualitativamente, il reparto milanista. Anche lo svedese si è comunque reso conto che il suo impiego debba essere ben gestito, per evitare i troppi stop di questa stagione.i, ma che non contribuiscono alla crescita del gruppo presente e futuro. Eravamo fermi al bivio. Imboccare l’altra via, quello di un risultato negativo, avrebbe il dolorosissimo significato di una quasi irrecuperabile resa, difficile da rimediare. Voglio però pensare positivo. Alle negatività, ci sono loro.Scomparse per lunghi mesi, e non ne sentivamo nostalgia, riappaiano ai primi momenti di difficoltà. Allenatore, ovviamente da cacciare. Management ritenuti incapaci, giocatori ritenuti scarsi e poi quel Calhanoglu che non ride e che non firma. Quell’Ibra che firma e che non gioca. Infine quel Donnarumma che invece ride, ma anche lui non firma. Loro hanno le idee chiare. Loro sanno che sarà un mercato al risparmio. Loro sanno che Donnarumma andrà alla Juventus.Apro una parentesi.. Chiusa la parentesi. Per vederle ritornare da dove sono venute, indesiderate ospiti, il Milan ha una sola arma: vincere, vincere, vincere. Certo le critiche sono logiche e inevitabili, perché la delusione è tanta. Sono uscito da Roma angosciato dal risultato, dalla classifica, dai gol subiti, più che dalle decisioni dell’arbitro Orsato e dal sorriso di Gigio Donnarumma.Oggi però non mi interessa nulla della Superlega, dei rinnovi, delle critiche. Oggi riverso la mia energia solo a pensare positivo e ad augurarmi che il Milan superi il Benevento, magari con qualche gol di Ibrahimovic, perché io tifo per il Milan, perché io amo il Milan.