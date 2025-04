Redazione Calciomercato

Milanmania: con Conte squadra da Scudetto, Furlani ci provi

Andrea Longoni

15 minuti fa

10

Il Milan sta chiudendo bene la stagione, sembra aver trovato il suo equilibrio, con meno rischi e un gioco migliore. Il nuovo modulo sembra pagare, peccato che ci siamo arrivati soltanto ora, tardi, quando gli obiettivi in campionato sono ormai andati. Direi di non esaltarsi troppo, il Milan oggi resta nono in classifica e con poche prospettive anche dopo le ultime quattro partite prima della fine. Piedi per terra, ma obiettivo importante di arrivare bene alla finale di Coppa Italia del 14 maggio contro il Bologna.



Conceiçao nelle ultime gare sta facendo bene, però il bilancio generale resta negativo. In campionato ha fatto molto male, squadra presa ottava che oggi è nona. In Champions ha fatto malissimo, bene invece in Supercoppa e, fin qui, Coppa Italia, che però bisogna vincere. Una piccola consolazione, per i tifosi, di una stagione che resta non positiva arriva anche dalla possibilità che l'Inter possa vincere meno trofei del Milan, magari restando anche a secco di successi.







Ma guardando la classifica, scusate, aumenta il rimpianto, di quello che poteva essere e non è stato. Aumenta anche la speranza che qualcuno dalle parti di via Aldo Rossi possa intraprendere la strada giusta. Mi riferisco a chi oggi è primo in classifica: Antonio Conte che ha ereditato una squadra arrivata decima lo scorso anno e che oggi è prima. Un capolavoro firmato dal tecnico salentino. Poteva essere del Milan e quindi c'è da mangiarsi le mani.



Potrebbe tornare d'attualità? Sembra che qualche problema col Napoli ci sia, ecco perché Giorgio Furlani, oltre a perdere giorni, anzi settimane, o forse mesi nel casting direttore sportivo, dovrebbe alzare un telefono e farci un pensierino, per capire se c'è margine oppure no. Con Conte il Milan il prossimo anno lotterebbe per lo Scudetto e quindi… proviamoci!