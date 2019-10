Sto scrivendo queste righe sul treno che mi riporta a Milano, dopo un'altra desolante sconfitta. La quinta su nove partite. Un disastro! Quello che però mi preoccupa non è il passato o il presente, ma il futuro prossimo o lontano! In questo senso, il Milan, inteso come squadra, come gruppo coeso che punta allo stesso obbiettivo, come unione organizzata che gioca una partita di calcio, temo che sia in grado di battere nessun avversario. Oggi si può contare su un solo giocatore sicuro, affidabile, competitivo. Uno solo Gigio Donnarumma.



Sugli altri è impossibile perché se offrono una buona prestazione, mai si è sicuri che la ripetano la successiva. In questo momento l'atmosfera negativa contamina subito qualsiasi giocatore giovane o vecchio, nuovo o vecchio. È capitato al brillante Leao con il Lecce, insufficiente a Roma. Come in precedenza a Bennacer. Insomma il milanista che si rimpiange è sempre quello che parte dalla panchina. Speriamo riesca a evitare il contagio almeno Theo Hernandez, il più positivo fra i giocatori di movimento.



Impossibile continuare così, ma una via di uscita non è facile trovarla. La carta "Cambio di Allenatore" è stata già giocata, ma oggi prendersela con Pioli per gli errori tecnici sesquipedali di molti rossoneri in campo mi sembra inutile e infruttuoso. Credo però che il lavoro di Gattuso e la posizione finale di classifica comincino a essere apprezzati da una sempre maggior fetta di tifosi. I dirigenti rossoneri devono capire presto i mali profondi di questa squadra, tetragona a ogni fresco inserimento che, come detto, rischia di perdersi presto nella confusione mentale che avvolge l'ambiente.



A gennaio servono due giocatori di esperienza, se possibile carismatici. Facile pensare a Ibrahimovic, che, caro Paolo (Maldini ndr.), non è vero partirebbe in panchina, ma assoluto titolare. Non verrà però, quindi la ricerca deve essere rivolta a altre figure. Compito non facile! I



nnanzittutto però tutto il Milan deve essere concentrato sulla partita con la Spal, rivale diretta in classifica. Ripeto, rivale diretta in classifica. E il sangue si gela!