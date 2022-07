E’ passata più di una settimana dall’, quando aveva annunciato il rinnovo e ammesso il ritardo sul mercato. “Recupereremo”, un futuro che ha tanto tempo davanti a sé, ma adesso serve mettere qualche paletto e rispondere coi fatti ai colpi delle altre. L’Inter ha fatto il 90% della propria campagna acquisti, la Juve in questi giorni ha tanti colpi a effetto in prima pagina eCi sono tre fronti aperti e caldi:. Se Maldini e Massara riuscissero a mettere a segno questi 3 colpi, realizzerebberoStraordinario, anche per quelle che erano le paure a un certo punto. La speranza è che il portoghese delnon faccia una battaglia del grano e che si convinca a vestire la maglia rossonera: sappiamo che il Milan non aspetterà troppo, o sei convinto del progetto o si va altrove. Per il belga serve un rilancio per convincere il Bruges, mentre per il marocchino del Chelsea serve trovare incastro e formula vincenti.Il rinnovo diè meritato, ma al Milan serve un titolare diverso, che non è neanche: non si può pensare che Ziyech e De Ketelaere siano alternativi,Servono operazioni chirurgiche, che il popolo rossonero attende con ansia: arriveranno tutti e tre? Lo speriamo tanto, soprattutto Mister. Ora servono i fatti, perché mai come quest’anno è importante partite subito forte.