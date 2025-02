Milanmania: Conceiçao paga gli errori della società e la mancata Champions lascerà macerie sul mercato

Sai benissimo che non se ne esce e che andrai incontro ad altre delusioni. Già 11 sconfitte ad oggi, tantissime. La proiezione è che si possa arrivare a 15/16 gare perse in una stagione: inaccettabile se ti chiami Milan.Squadra quasi abituata a perdere: è successo 3 volte nelle ultime 5 partite, in cui è arrivata solo una vittoria striminzita col Verona e un pari, che sa di sconfitta e di eliminazione, col Feyenoord.Il risultato è che il Milan è musica e sinfonia per le orecchie degli altri,, raccontando una realtà molto diversa, come se la sua squadra sia prima in classifica a +20. Invece è ottava a -16, con appena un punto in più della Roma che ha avuto problemi incredibili.Il Milan è senza speranza,Non c'è nemmeno una squadra a cui aggrapparsi, né un allenatore.Tutto da lì viene a cascata. Il danno è incalcolabile.Certi giocatori non verranno perchè il Milan non disputerà la competizione, altri chiederanno di andare via, altri ancora verranno ceduti perché c'è il bilancio da salvaguardare.Insomma, un disastro di fronte al quale siamo, purtroppo, senza speranza.