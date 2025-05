Redazione Calciomercato

Milanmania: Conte sogno proibito, Allegri meglio di Italiano

Andrea Longoni

12 minuti fa

In casa Milan tiene banco, dopo quella del direttore sportivo, la telenovela allenatore, sperando duri meno e che si arrivi presto alla decisione. Il mio sogno, purtroppo non realizzabile, è Antonio Conte. Non ci sono contatti, non ci sono possibilità: sarebbe stato fantastico, ma è vero che esistono comunque alternative valide. Il Milan arriva da una stagione terribilmente deludente e in una situazione del genere devi ripartire, come si deve. Tu, società, devi ridurre al minimo la componente di rischio, cioè devi andare su una certezza, non su una scommessa.







Escluso Conte, chi è la certezza superiore alle altre? Chiaramente Massimiliano Allegri. Lo dice la sua storia: l'obiettivo lo raggiunge sempre. Il Milan il prossimo anno dovrà tornare intanto in Champions League, sperando magari in qualcosa di più: parliamoci chiaro, con il livornese hai quasi la certezza di raggiungere uno dei primi 4 posti, a maggior ragione senza dover disputare le coppe europee. L'alternativa, che poi sembra essere il primo obiettivo e cioè Vincenzo Italiano, fornirebbe le stesse garanzie? Assolutamente no, in questo caso ci sarebbe una componente di rischio superiore a quella di Allegri, nonostante un gioco migliore.



L'ex allenatore di Juventus e Milan porterebbe benefici importanti. Intanto in termini di fase difensiva, dopo i difetti clamorosi palesati negli ultimi anni dalla squadra rossonera. Poi garantirebbe un bagaglio di esperienza non indifferente, che Italiano a certi livelli non ha. Ma soprattutto riuscirebbe a gestire alla grande uno spogliatoio particolare, complicato, come quello di Milanello. Allegri, lo ha dimostrato soprattutto alla Juve quando saltò la dirigenza, ha una capacità gestionale non indifferente. Il dubbio è sulla proposta tattica, ma anche se un grande gioco in Champions League ti porta. Quindi, senza Conte, tutta la vita Allegri.