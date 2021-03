Coraggioso, autorevole, sontuoso.. Così il Milan interpreta le partite in Coppa. Da sempre., la personalità, la filosofia che i rossoneri hanno mostrato nel corso della loro storia, come nell’ultimo match all’Old Trafford. Vissuto con emozione e orgoglio dalla gente milanista., è entrato subito nel mondo Milan, ha capito subito quali spettacoli i tifosi siano abituati a ammirare dai tempi del Gre-No-Li, poi con Schiaffino, Rivera, poi ancora con i Campioni della Presidenza Berlusconi.migliorando anche giocatori, che avevano suscitato perplessità all’inizio della loro avventura rossonera., dopo un buon inizio, non aveva offerto grandi prove della sua qualità, ma a Verona e all’Old Trafford è stato continuo e positivo. Le doti tecniche dierano note, ma lo spagnolo lotta, mastica filo spinato, sa sacrificarsi dal primo all’ultimo minuto di ogni partita.finalmente ha raggiunto gli eccellenti livelli che regala anche nella sua Nazionale., l’anno scorso nel Lyon B, non mostra mai un minimo segno di paura o di incertezza. Alternative valide e affidabili ai titolari oggi assenti.per la mancanza dei quali nessuno ,in casa Milan, si è mai lamentato o alzato inutili pianti. La partita di Manchester poi era fondamentale per capire quanto fosse distante il Milan dai Top club europei, dopo anni travagliati e difficili. La risposta è stata certo confortante.che, come sosteniamo da ormai molti mesi, nonostante le solite ironie, ormai è centrocampista di alta statura internazionale. Senza dimenticare, che pur convivendo da tempo con un fastidio al pube, ormai si può considerare un difensore di alta classe., ormai un idolo per gli appassionati milanisti. Verona e Manchester erano prove decisive per valutare anche la condizione fisica dei giocatori che hanno risposto in maniera confortante anche in questo senso. Presto per scrivere poesie o elegie, degne di Calliope, ma