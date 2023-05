Verrebbe da dire 'non ancora sul campo', perchè la speranza a questo punto è di poter arrivare nei primi quattro posti indipendentemente dalla penalizzazione della Juventus. Bisogna battere il Verona e sperare che i bianconeri non vincano a Udine, oppure che l'Inter perda col Torino. Non sarebbe male evitare che si parli poi di 'cartone' e lasciare questo da altre parti.Il Club è arrivato al pareggio di bilancio, in Champions ha fatto un percorso che ha portato soldi: ora serve fare un altro passo. Per la prima volta ieri Pioli è risultato meno aziendalista, forzando sul tema acquisti. Bene così, speriamo che il suo appello non rimanga inascoltato.Si parla di un budget da 70 milioni di euro, superiore a quello dello scorso anno, che però dev'essere migliorato attraverso il player trading,In questo caso da parte dei dirigenti o prevale il buon senso o prevale l'orgoglio, che porta a insistere sul giocatore per non ammettere l'errore.Bisogna ripartire dai punti fermi e non da incertezze:La sua cessione aiuterebbe a realizzare un colpo straordinario. Kamada è un buon acquisto, soprattutto a zero, ma non ti cambia la vitColpo possibile solo se si riuscisse a cedere l'ex Bruges.