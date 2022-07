Si dice che l’attesa del piacere sia essa stessa piacere, ma nel caso delle trattative del Milan l’attesa del colpo diventa invece snervante, per non dire altro. Trattative lunghissime, fumata bianca imminente, anzi no, domani è il giorno, niente, però rimane fiducia. Fiducia, parola che sentiamo ormai da diverso tempo. Quella di De Ketelaere è diventata una telenovela. Se ti piace un giocatore, allora non è qualche milione in più a fare la differenza: se credi sia valido, vanno spesi. E’ chiaro che il problema arrivi dall’alto, da un budget limitato.



Tra tre settimane inizia il campionato e ad oggi per Pioli l’unico rinforzo utilizzabile sarebbe Adli. E’ un peccato ricordare che è passato quasi un mese da quando Maldini parlava di ritardo e della necessità di recuperare: di terreno il calciomercato non ne ha recuperato nel frattempo, anzi, ne ha perso dell’altro. E’ giusto a questo punto chiedere finalmente i fatti. A un certo punto bisogna prendere di petto la situazione.







Il Milan non può non prendere De Ketelaere, altrimenti farebbe una figuraccia incredibile, del livello di quella fatta dall’Inter su Dybala e Bremer. Questo modus operandi dove porta? Il club risparmierà dei soldi per aver aspettato e portato avanti la trattativa a fuoco lento? Secondo me no. Anzi. Così la controparte (Bruges) si irrigidisce e ne fa una questione di principio. Ora va fatto un passo finalmente decisivo ed evitare che il tutto diventi imbarazzante.