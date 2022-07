Finalmente la spunta verde sull'operazione De Ketelaere: il belga sta per diventare un giocatore del Milan dopo una trattativa lunga e ricca di colpi di scena. Arriva un calciatore forte, di appena 21 anni, ma con già 8 presenze e un gol (quello sotto le gambe a Donnarumma) nella Nazionale numero uno del Ranking, il Belgio. Non è da tutti.



Il ragazzo andrà aspettato e avrà il diritto eventualmente di sbagliare: eviterei i paragoni con altri predecessori, per non mettergli ulteriore pressione dopo quella che gli è arrivata sulle spalle dopo questa trattativa molto mediatica. Giocatore forte che porta qualità e sulla carta un fatturato realizzativo non indifferente, laddove il Milan lo scorso anno necessitava di un upgrade.



Nel frattempo stiamo scoprendo anche un ottimo Adli, acquisto sottovaluto perché effettuato mesi fa. La priorità di questo calciomercato ora dev'essere il sostituto di Kessie: in mezzo oltre a Bennacer e Tonali serve un terzo titolare forte. Sarà Renato Sanches? Risolta la questione De Ketelaere il Milan proverà una volta per tutte a portarsi a casa il centrocampista portoghese. Se ci riuscirà farà un altro grande colpo, se non ci riuscirà dovrà trovare un'alternativa valida e con esperienza europea per provare a fare un cammino importante anche in Champions League.