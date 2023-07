Inizio dei lavori per questa nuova stagione, che presenterà sicuramente tanti punti di domanda, sperando che a fine campionato ci possano essere dei bei punti esclamativi. Questo lo vedremo strada facendo. Restando sull'oggi,E' vero che in passato spesso il sentimento estivo veniva smentito dal campo, nel bene e nel male.Uscito il centrocampista italiano che era un certezza, è entrato Loftus-Cheek: bravo, ma da verificare in Serie A. Sulla carta il passaggio da Brahim Diaz a Pulisic rappresenta un miglioramento: ma anche qui, fattore ambientamento e affidabilità fisica saranno determinanti. Non dimentichiamo poi l'infortunio di Bennacer e il fatto che su alcuni giocatori l'anno in più potrebbe pesare. Ci aspettavamo, probabilmente Pioli in primis, una rosa più definita. Sarà importante inserire le prossime pedine prima della partenza per gli States.Un anno fa - ricordiamolo - con la precedente dirigenza per De Ketelaere le richieste erano di 35 milioni a giugno e ad agosto è stato preso per quella cifra. Quindi è giusto non buttarsi subito e strapagare, ma neanche tergiversare troppo (vedi Reijnders).Oggi ci sono tante incertezze.E poi c'è il centrocampo quasi completamente da rifare: servirebbe qualcuno che conosca già il campionato italiano. In questo momento ci sono diverse perplessità: spero tanto che a regime il giudizio sarà diverso. Nel frattempo, caro Milan, datti una mossa!