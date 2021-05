Cresce la tensione, aumenta l’emozione. Ci siamo!Dopoa seguito dell’iil successivoha chiuso la questione, ogni possibile polemica e tutti i retropensieri.Punto.OgniPunto., portiere del Lille- Quindi il portiere della stagione sarà, insieme al nazionale Hugo Lloris.Sul futuro del numero 99, un giorno sembra che abbia già firmato per la Juventus. Passano solo poche ore, e i soliti beneinformati rivelano che rimarrà al Milan. Un consiglio, è inutile perdere energie.Siamo, come detto, ormai alla vigilia di una sfida che esula dai soli tre punti in classifica.. Prestigio, denaro fresco nelle casse, eternamente in cerca di ossigeno, possibilità di rinforzare la rosa senza ulteriori grandi sacrifici. Tanta roba.Ogni pronostico è impossibile, ma una verità pare assodata. Una tra Milan e Juventus, o entrambe, parteciperanno alla prossima Champions League, se arriveranno entro le prime quattro del campionato.. La loro colpa è cheI notabili della Uefa però devono... rassegnarsi.. Anzi i componenti dei comitato disciplinare Uefa sono giudici e avvocati, soggetti a sanzioni pesanti, a livello civile e penale se ignorassero l’ordine del tribunale di Madrid.Chiudo ancora con una riflessione sulla Super League.Molti però sono rimasti sorpresi dalla ultima decisione della Lega, già durissima nei confronti di Milan, Inter e Juventus, accusati di spezzare i sogni dei club meno ricchi.. Insomma una… Super League che esclude le squadre di C, probabilmente per motivi di appetibilità dello spettacolo e per ovvi interessi televisivi.