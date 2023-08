Contro ilè arrivata una vittoria davvero convincente: fare 4 gol alla squadra dinon sarà cosa facile per nessuno. Peccato per il gol subito, ma è lampante che rispetto alla gara contro il Bologna il Milan abbia preso le misure. La squadra è sembrata molto più, ha rischiato molto meno e ha dimostrato molto più equilibrio in campo.Quando supera la metà campo, poi, c'è davvero da allacciarsi le cinture e divertirsi. Che la palla fosse gestita dalla parte destra, al centro o a sinistra, poco cambiava:6 gol fatti e uno subito in queste prime due uscite, ci fanno capire cheUn anno fa il Milan faceva fatica a concretizzare. E' vero che parliamo solo dell'inizio, ma commentiamo due gare non contro neo promosse, ma contro squadre per definizione scorbutiche, cui si fa fatica a fare gol, come Bologna e Torino.Molto bene, bravoper come sta lavorando il materiale umano a disposizione. Complimenti anche a, perchè 2 mesi fa tutto questo era semplicemente inimmaginabile anche dal più ottimista dei tifosi. E' un Milan che sembra molto più forte dello scorso anno, ma siccome manca ancora qualche giorno alla chiusura del mercato, cerchiamo di non avere. Serve completare la squadra, innanzitutto col: Giroud è superlativo, ma non può giocare sempre. Dovesse arrivaresarebbe un reparto offensivo straordinario, probabilmente, considerando anche le alternative,Tanto meglio se si riuscisse a sfruttare qualche occasione anche in mezzo al campo e nel ruolo di terzino sinistro.Menzione speciale per: l'americano ha avuto un impatto da top player. Si sta dimostrando grande giocatore. Con il massimo rispetto per Brahim, ma l'ex Chelsea è di un'altra categoria. Giocate di qualità, grande facilità a creare superiorità numerica e un fatturato realizzativo (2 gol in 2 partite) davvero notevole.