. Si torna al solito assioma, alla solita verità inconfutabile e assoluta., nonostante le difficoltà e la caratura non eccelsa della rosa.di fronte a un Genoa organizzato e volonteroso.Ora, come tanti polli di Renzo che, mentre vengono portati al mercato, si beccano tra di loro,, come ha confermato la sconfitta contro i rossoblù., ma soprattutto perché ritenuto responsabile di aver avvallato le scelte di fondo in un mercato non sufficiente a colmare, almeno parzialmente, il gap con le avversarie., che ha accusato la società di ineleganza e mancanza di rispetto nell’aver contattato Ralf Rangnick nel momento più delicato della stagione. “. Troppi i responsabili dunque per trovarne solo uno ,ma diventa comunque frustrante ritrovarsi in mezzo alle solite problematiche amare, confuse, stordenti. Ho ben in testa una soluzione ben chiara e credo incontestabile.Con buona pace dei suoi detrattori,. E Pioli? Quando verrà giudicato sul suo operato, bisognerà però considerare in quale situazione stia lavorando. Con un gruppo da gestire certamente non nelle migliori condizioni psicologiche perché probabilmente distratto dalle vicende societarie.- che, ripeto, non verrà toccato da alcuna rivoluzione-. Probabilmente sempre meno italiano e sempre più straniero. Forse è questo un altro grande problema. Se ,al contrario, non arriveranno i risultati auspicati, il fondo Elliott dovrà operare scelte ancora differenti. Ma ai tribolati tifosi rossoneri nessuno pensa mai?