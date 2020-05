Mi è venuto un dubbio, poi, dopo un breve controllo, è diventato certezza.. Era successo anche dal 1980 al 1986, ma i rossoneri avevano disputato due stagioni in Serie B. Il dato quindi non è paragonabile. Numeri sorprendenti, amari, incredibili, insopportabili. Con l’aggravante che, nelle ultime tre stagioni, gli investimenti per rafforzare la rosa siano stati massicci, anche se purtroppo poco fruttiferi.Le ragioni di questo cammino desolante vengono dai, a causa ovviamente della conseguente continua rotazione di management e di allenatori. Questa caduta su questo metaforico ghiacciaio ripido e tagliente deve essere fermata. E’ necessario che qualcuno usi una picozza per infilarla nella neve e impedire di finire nel precipizio di un altro anno deludente. Non so se l’attrezzo debba essere usato dagli uffici di Londra o dal quarto piano di Milano, ma, che ,tra mille difficoltà, era riuscito a risvegliare il vecchio orgoglio milanista. Sarebbe stato sufficiente aiutarlo nei momenti più complicati, regalargli la giusta fiducia, accontentarlo in qualche suo desiderio. Il tecnico calabrese si è invece trovato solo, nelle sue scelte, nel suo lavoro, costretto così a rinunciare all’incarico più emozionante della sua carriera.E’ stato certamente questo l’errore più grave dell’attuale management. "Chi guarda al passato, non ha futuro", ha detto però un saggio. Allora voltiamo ancora una volta pagina e cerchiamo di capire quali siano le prime mosse urgenti. Insomma il colpo della… picozza!Più che soffermarmi sul nome di, sulla possibilità che rimanga Pioli, molto, molto difficile, oppure ipotizzare una terza scelta, la mia speranza è una sola, un’altra. Quella che cominci finalmente a partire un progetto valido, che cominci a intravedersi questa salita, pur ardua e complicata. Gradino dopo gradino.. Non solo nelle maglie, nella storia, nel blasone, nel Milan come essenza, ma, la poca fiducia nel suo operato. Sentimenti giustificati da scelte a volte contraddittorie e, ripeto, anche da una comunicazione, ai massimi livelli di Casa Milan, rarefatta e insufficiente. Le prossime mosse ci diranno se qualcosa stia cambiando o il record andrà aggiornato in peggio. Sono questi i giorni decisivi per la storia del Milan!