Il Milan è un'orchestra! Cambiano i musicisti, ma lo spartito è stato ben imparato a memoria da tutto il gruppo. Certo, se suonano i più bravi, la musica diventa trascinante, ma la partita di Praga è l’ennesima dimostrazione chedalle, che ha la fortuna di essere aiutato da un club coeso, che acquista giocatori funzionali,per migliorare il livello di un Milan, atteso a febbraio da un tour de force terribile quanto affascinante.Siamo alla vigilia del sorteggio di Europa League, ma. Non certo per presunzione. Quello che sarà importante, quello che più mi auguro è di vedere anche fra due mesi un Milan, in campo,La squadra ha superato ostacoli difficili come il, mostrando coraggio e un gioco efficace. Come la, che poteva essere sottovalutata, ma che invece è stata affrontata con una feroce concentrazione.Come la, difficile da battere per il suo gioco colloso e asfissiante, squadra abile nelle ripartenze., i leader di difesa e attacco, anzi i punti di riferimento della intera rosa.per capire le reazioni di un gruppo giovane, che vede, in campionato, la crescita dell’Inter e della Juventus. Anche sotto questo aspetto, la bruciante sconfitta contro il Lille e la reazione immediata dovrebbe aver offerto garanzie di una buona tenuta psicologica.ma tutti si stanno divertendo molto per le soddisfazioni regalate dai ragazzi di Pioli, per il buono spettacolo, per le emozioni positive, ancora più forti dopo anni di travagli.Anni che comunque, mai nessuno dimentichi, sono venutil’ultimo prima dei tanti successi della Juventus, con la conquista di due Supercoppe italiane, contro Inter e gli stessi bianconeri. Non è molto se consideriamo la storia milanista, ma sono tre trofei che hanno arricchito la bacheca rossonera di altri titoli, pur in un decennio burrascoso.Divertiamoci per i gol di Hauge, per i miglioramenti di Tonali, per la concretezza di Calhanoglu, per la continuità di Calabria, per le fughe di Theo Hernandez, per lo spettacolo offerto dalla coppia di centrocampisti di assoluto valore internazionale, Bennacer e Kessiè. In attesa del ritorno del più forte di tutti,Ai tifosi del Milan piace gioire nel mese di maggio, il mese delle rose e delle vittorie indimenticabili. Ora è troppo presto, ma intanto sorridiamo!