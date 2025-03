Redazione Calciomercato

Milanmania: Fabregas, polemica di basso livello. Primi dubbi su Gimenez

Andrea Longoni

16 minuti fa

Partiamo dallo sfogo di Fabregas. Bravissimo allenatore, un predestinato, diventerà tra i migliori, però prendersela per il goal in fuorigioco e contestare i varisti di aver fermato le immagini solo nel punto in cui si poteva annullare, non è accettabile. Polemica di basso livello, che si doveva risparmiare.



Ha ragione invece quando sostiene che il Como meritava di più. Vero, il Milan vince senza grandi meriti. Nel primo tempo ha ricevuto una lezione di calcio, nel secondo tempo è cresciuto. Ma la sintesi è che i comaschi hanno un gioco consolidato, con chiara identità, mentre i rossoneri non ce l'hanno e vincono perché hanno in squadra Pulisic e Reijnders.



Alla fine sempre loro, solo loro non tradiscono mai il Milan. Ed è un peccato non esser riusciti a costruire una squadra attorno a questi giocatori e non esser riusciti a sfruttare a dovere un'annata fantastica per entrambi, anche in termini realizzativi.

Per Pulisic la bellezza di 15 gol e 9 assist: ha partecipato a 24 reti. Reijnders ha fatto 13 gol e 5 assist. Rendimenti straordinari, che però serviranno a poco ed è un gran peccato.







Il contorno è il solito: tanti errori, squadra vulnerabile dietro, senza un gioco e con tanti giocatori deludenti. Da Theo a Leao, con purtroppo qualche primo dubbio su Santiago Gimenez.

Non segna da diverso tempo, viene poco servito, ma anche lui è poco presente. Prova ne è l'entrata di Abraham. vivace, attivo ed efficace, con uno straordinario assist a Reijnders.



Il messicano non si è visto mai. Serve aver perso quella verve e freschezza mentale che aveva caratterizzato il suo inizio al Milan. E' chiaro che senza una carriera lunga ad alti livelli, con solo qualche anno molto positivo (ma in un campionato più facile) possano sorgere purtroppo i primi dubbi. Speriamo diventi un punto esclamativo. Va detto che giocare in questo Milan, però, non è facile per nessuno.