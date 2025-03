Redazione Calciomercato

Milanmania: Furlani prenda Conte, inaccettabile preferire Joao Felix a Leao

Andrea Longoni

26 minuti fa

Abbiamo perso il conto, in questa stagione sciagurata, delle sconfitte del Milan. Non le voglio più contare, so che sono tantissime e che quasi ci stiamo abituando a perdere.



Poi c'è chi vede nella reazione del secondo tempo il bicchiere mezzo pieno, ma qui non c'è nulla da salvare. A partire dal solito approccio sbagliato, in un primo tempo vergognoso. Non si può prendere, pronti via, un goal come quello subito da Politano. Non si può andare in sofferenza a ogni lancio avversario dalla metà campo. Non si può andare sempre sotto e provare ogni volta a recuperare. E' una squadra senza gioco, senza anima, con l'encefalogramma piatto: una squadra. ahinoi, morta.



Nel secondo tempo sicuramente meglio, ma a mio avviso più per i demeriti del Napoli, che pensava di averla già vinta ed è andato in difficoltà anche dal punto di vista atletico. Il Milan ne ha approfittato, ma non grazie al gioco: lo ha fatto solo con qualche iniziativa dei singoli e buttandola sulla battaglia.







Per l'ennesima volta Conceicao ha sbagliato formazione. Preferire questo Joao Felix a Leao è un errore inaccettabile. Rafa ha i suoi limiti, lo sappiamo, ma è un giocatore che ti può far vincere la partite. Subentra e partecipa all'azione del rigore e a quella del gol di Jovic. Il connazionale arrivato dal Chelsea non si è visto mai. Ce lo ricordiamo nella prima mezz'ora brillante in Coppa Italia con la Roma, dopodiché è stato un disastro. Come si fa a schierarlo ancora titolare? Errore grosso, tra l'altro anche strategico visto che Joao Felix, a differenza di Leao, non è nemmeno un tuo giocatore.



Siamo a 3 mesi pieni di Conceicao e non si vede mezza trama di gioco. E' una lenta agonia. Contiamo le partite che mancano. E' la cronaca di un disastro annunciato, sperando che chi ha sbagliato le scelte più importanti se ne renda conto.



A proposito, Furlani e company, visto Conte? Presa una squadra al decimo posto, l'ha portata al secondo. Ecco. Chiamatelo, chiedetegli scusa, ditegli che un anno fa vi siete sbagliati, e provate a portarlo a Milanello.