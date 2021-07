Il futuro intanto è già cominciato con l’arrivo di Maignan, Tomori, Tonali, Giroud e i prossimi Diaz e Ballo-Tourè, quest’ultimo come alternativa a Theo Hernandez. A proposito, la porta per il difensore francese era chiusissima e mai si aprirà in questa sessione di mercato. “Casa Milan”, inoltre, fa trapelare che il bulimico PSG non ha inviato alcuna offerta per il potente terzino di fascia sinistra., perché il Milan a quelle cifre non arriva. Risulta dunque difficile ipotizzare realisticamente altre soluzioni.Tornando al tema centrocampo, sembra assodato che la proprietà abbia dato ampio mandato ai dirigenti di via Aldo Rossi di andare incontro alle esigenze di Franck Kessiè, portando il suo stipendio a 5,5-6 milioni l’anno. Eppure nulla pare muoversi.. Probabilmente dopo il suo ritorno dal Giappone la questione dovrebbe trovare una sua soluzione, ma fino alla firma, un bel nero su bianco, non sono tranquillo.Leggo ormai tanti nomi per gli eredi di Grillo, Rivera, Rui Costa e Seedorf, i grandi numeri 10 della storia milanista. Visti però i costi, l’acquisto dovrebbe essere formalizzato solo ad agosto, magari addirittura nella seconda parte del mese.E’ obbligo potenziare il reparto con un "quasi" titolare che possa offrire le stesse garanzie dei due assenti.In attesa del terzo attaccante, subito o a fine dicembre - serio candidato è Kaio Jorge - e dell’esterno avanzato di fascia destra, il bilancio comunque appare positivo per quanto riguarda le operazioni di mercato già effettuate.. Non sono sufficienti magari per dare le più complete garanzie sui futuri risultati, ma la vittoria della Nazionale di Mancini e soprattutto il cammino milanista della scorsa stagione confermano che le due caratteristiche possano aiutare a raggiungere i traguardi più ambiziosi. Per coloro che vogliano già fasciarsi la testa a metà luglio, mi permetto di consigliare inutili spese di bende. E’ troppo presto e potrebbero non servire né ora né a fine mercato.Gigio Donnarumma, bollettino del 16 luglio. E’ stato eletto miglior giocatore dell’Europeo vinto dall’Italia. Ha firmato un contratto di 5 anni con il PSG. Fine.