Milanmania: Gimenez e Leao fanno il loro ma il gioco è da "Chi l'ha visto?"

Andrea Longoni

Partiamo dalle cose belle . Innanzitutto i 3 punti, fondamentali: senza, oggi il Milan sarebbe disperato dal punto di vista sportivo, perché si trova nelle condizioni di non poter sbagliare più nulla. Rosicchiati 2 punti alla Lazio, in attesa di vedere i risultati delle altre oggi. Torino e Bologna in campionato ci diranno molto di più delle reali chance di tornare in corsa a pieni giri per il quarto posto.



PROMOSSI - Tra le note positive, chi ha fatto gol. Gimenez continua a dare le risposte che andavamo cercando. Impatto notevole: assist con la Roma, gol con Empoli e Verona. Bene anche Leao: sempre al centro della critica, a maggio faremo un f5, un aggiornamento, e vedremo come avrà comunque fatto il suo anche quest'anno in termini di gol e di assist (molto bello quello di ieri, con palla soltanto da spingere in rete). Bene anche Joao Felix, che mi sembra tutto tranne che un giocatore privo di personalità. Non è entrato in punta di piedi nel mondo Milan: anche ieri tanti palloni toccati, 62, e la dimostrazione di voler diventare il leader tecnico della squadra. Deve però essere più sereno in campo: pensare meno alla protesta, al fallo e concentrarsi su quello che sa fare meglio e cioè incidere, quando si accende.



BOCCIATI - Manca purtroppo invece il gioco. Chi l'ha visto? Non pervenuto. Possesso palla importante ma sterile. Il Milan ha chiuso in casa col Verona con appena 3 tiri in porta. Questo ci fa capire le difficoltà a fare l'ultimo metro. Il gioco lo chiediamo non per riempire gli occhi, ma perché è il mezzo fondamentale per vincere le partite con continuità. Altrimenti ogni tanto rischi di inciampare e il Milan non se lo può più permettere.