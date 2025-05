Milanmania: Gimenez preso per questo. In finale giochi lui e non Jovic che è già in calo. E speriamo che Furlani dica bugie...

Andrea Longoni

51 minuti fa

6

Quarta vittoria consecutiva, non accadeva da tanto tempo: indicazioni positive, ma non tutte. Bisogna mantenere i piedi per terra e cercare ora di portare a casa la Coppa Italia, anche se non è la Champions League, ma è comunque l'unico obiettivo rimasto.



La copertina di oggi è Santiago Gimenez: giocatore cercato, comprato, che ha avuto un ottimo approccio, prima di perdersi e ora ritrovarsi, coi goal. Il Milan lo ha preso per questo: lui i gol li sta facendo. Se schiacciamo il tasto F5 e facciamo un aggiornamento, il messicano è arrivato a 6 reti e 3 assist, in 847 minuti. Ottima media goal. Il tema o il dubbio non si deve nemmeno porre: mercoledì in finale deve giocare lui e non Jovic. Nelle ultime settimane quest'ultimo ha avuto un calo di condizione e rendimento, parallelamente Gimenez è cresciuto e ora ci sta dando risposte anche in chiave futura. Da punto di domanda e oggetto misterioso, ci sta dicendo che nelle giuste condizioni può fare goal, che al Milan serviranno anche nella prossima stagione.



Dopodiché sono un po' preoccupato per le dichiarazioni nel pre partita di Furlani. Nella settimana in cui l'Inter va in finale di Champions, mi aspettavo una presa di coscienza anche pubblica e qualche messaggio positivo. Invece l'ad sostiene che Conceicao è bravissimo perché può vincere il secondo trofeo in una stagione, primo dopo Ancelotti, e che il direttore sportivo potrebbe non arrivare. Insomma, forse siamo a posto così. Spero abbia detto qualche bugia a fin di bene, altrimenti sarebbe problematico.



È anche un pasticcio fare mercato ora senza un ds: non funziona così, in un Club normale non deve funzionare così, ma sappiamo che nei piani alti di via Aldo Rossi di cose normali ultimamente ne vengono fatte poche...