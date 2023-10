Il cammino del Milan in campionato fin qui è davvero straordinario. Ma è giusto analizzare anche ciò che funziona meno:Analizziamo il reparto, partendo dalla destra, dovecon 4 gol e un assist ha davvero impressionato. Impatto clamoroso il suo, alla faccia di chi sosteneva che il suo acquisto era puro marketing, che avrebbe venduto magliette negli Usa ma portato poco a livello tecnico.Ci ha fatto scoprire che c'è vita sulla fascia destra e che si possono portare punti anche senzaIl portoghese con 3 reti e 4 assist, oltre a 2 rigori procurati, sta facendo decisamente bene il suo dovere. Il Milan dunque è messo molto bene sugli esterni, ma al centro arrivano le note dolenti.ha fatto vedere poco, per via della condizione precaria: sicuramente dopo la sosta si presenterà con un peso e con un livello atletico migliore, ma oggi resta non pervenuto.ha fatto un paio di gol, ma come numero 9 siamo ancora aggrappati a, ma dei 4 sigilli personali, soltanto uno è su azione e risale alla prima giornata di campionato contro il Bologna:I calci di rigore devi essere bravo a trasformarli e in questo Giroud è bravissimo, ma a noi serve un attaccante che realizzi tanto su azione.Per questo, è cosa buona e giusta che la dirigenza si muova con grande anticipo sul grande obiettivo,Non dovrà essere una scommessa, ma un bel punto esclamativo.di qualcuno insomma che faccia gol con estrema facilità. Bisogna portare un fatturato realizzativo come numero 9 che oggi purtroppo manca.perchè da questo dipenderà molto del futuro di questa squadra che, con Leao, Pulisic e un goleador diventerebbe un vero squadrone.