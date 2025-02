Redazione Calciomercato

Milanmania: i nuovi hanno cambiato vita alla squadra, ora Conceicao accantoni gli esperimenti

Andrea Longoni

6 minuti fa

1

Partiamo subito dal tema arbitrale: fortunatamente non è stato decisivo sul risultato finale, ma rischiava di compromettere il cammino verso la rincorsa al quarto posto in campionato. L'arbitraggio di Pairetto e la conduzione al Var di Serra sono stati imbarazzanti. Il mancato rosso a Cacace grida vendetta: se in campo non ti accorgi, da Lissone non puoi non vedere. E poi c'è una falla nel sistema Var: se Tomori si prende il giallo e quindi il rosso per un'azione che non doveva esserci (non ci hanno fatto neanche vedere con chiarezza se era fuorigioco di Colombo oppure no), allora l'espulsione devi toglierla. Si riveda il regolamento. Anche la gestione generale dei cartellini ha lasciato a desiderare: singolare pure la simulazione fischiata a Joao Felix.



SCELTE SBAGLIATE - Il Milan comunque quel primo tempo non lo aveva giocato bene, perché Conceicao aveva sbagliato la formazione. In questo momento bisogna andare avanti con le certezze, con le poche certezze acquisite: non si può sperimentare un 442 improvvisato, con interpreti oltretutto non di primissimo livello. Se fai i cambi all'intervallo, e lui ne ha fatti addirittura 3, significa che hai 'toppato' la formazione iniziale. Bene essere riusciti a rimediare.



ATTACCO E NUOVI - Il potenziale offensivo nel secondo tempo era clamoroso, con i magnifici 4 là davanti: sistema da utilizzare a gara in corso, quando necessario. Abbiamo visto un 9 vero. 75 minuti non possono spiegare come saranno gli anni al Milan, ma con questo scarso minutaggio Gimenez ha fornito un assist e ha realizzato un gol. Mica male. Rete da centravanti vero, cosa che ogni tifoso rossonero sognava da una vita. Benissimo così. Appunto su Joao Felix: giocatore molto forte, ma che deve pensare di più al pratico e meno ai ghirigori. Infine l'altro nuovo, in attesa di Bondo e Sottil: Walker è un professore che sta insegnando a tutti come si sta su un campo di calcio. I nuovi hanno cambiato la vita al Milan: ci voleva proprio...