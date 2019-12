Non esiste il piano B. Almeno per ora. Zlatan Ibrahimovic si continua a tormentare come Amleto nel Castello di Helsingor, questi con il teschio di Yorick, mentre lo svedese, a Los Angeles, con una palla in mano:



”Giocare nel Milan o non giocare più ?” A Casa Milan attendono con speranze sempre più flebili, una sua risposta positiva. Dopo cinquanta giorni però dal giorno della offerta, la prospettiva di reperire presto alternative a Ibra sta diventando, ora dopo ora, molto concreta.



Un compito comunque molto arduo perché il suo ritorno non assumeva un significato solo tecnico, ma rappresentava una valenza unica anche sul piano ambientale. Come ribadito più volte. Un giocatore con queste caratteristiche, del resto, non si trova certo sul mercato di gennaio.



I dirigenti del Milan intanto starebbero aspettando un concreto e duraturo risveglio di Piatek, che consentirebbe di pianificare, magari con strategie differenti, la prossima campagna di rafforzamento, senza l’attesa spasmodica di Ibrahimovic. Dopo la positiva partita di Bologna, contro il Sassuolo il polacco non ha brillato in modo particolare. I dubbi rossoneri sono dunque riaffiorati.



Chi prendere allora per migliorare un attacco dai sedici gol in sedici partite? Mandzukic è fuori budget. Reperire un altro giocatore giovane, dopo aver ceduto Cutrone e acquistato Leao, sarebbe un controsenso. Fantasia e attenzione alle opportunità, per quanto riguarda l’attacco, sono le qualità che devono emergere nelle prossime settimane, sempre che Ibrahimovic finalmente dia la sua risposta positiva.



Certo continuare con questa astinenza offensiva limiterebbe le già non elevate ambizioni rossonere di questa stagione, penalizzando un gioco che, con Pioli in panchina, sta certamente gratificando i tifosi del Milan. Battere Parma e Bologna, squadre vittoriose poi a Napoli e in casa contro l’Atalanta, e dominare il Sassuolo, uscito con i tre punti da Brescia, sono stati certamente segnali importanti.



Intanto Boban e Maldini hanno individuato il difensore centrale da inserire in rosa, dopo l’infortunio di Duarte e in attesa del ritorno alla miglior forma di Caldara. Il Milan punta su Jean-Clair Todibo, difensore francese del Barcellona, considerato non ancora super pronto, ma un potenziale prospetto di campione.



La trattativa è serrata, anche se la richiesta catalana di venti milioni appare ancora troppo elevata. Le uscite possibili di Kessie e soprattutto di Ricardo Rodriguez potrebbero aiutare la buona riuscita dell’operazione. Intanto testa al match di Bergamo. Proprio il difensore svizzero appare il candidato numero uno per giocare nella fascia di sinistra, dopo la squalifica di Hernandez.



Vorrei rivedere il Milan delle ultime tre partite. Sarebbe dura anche per la forte Atalanta, a condizione che la squadra concretizzi le buone trame di gioco proposte negli ultimi 270 minuti. Altrimenti salutare finalmente la triste metà classifica appare un sogno impossibile !