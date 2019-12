Da venerdì 27 dicembre alle 18.55, Zlatan Ibrahimovic è un giocatore del Milan. Da venerdi 27 dicembre alle 18.55, il Milan è più forte. È un dato incontrovertibile. Speriamo di cancellare dal vocabolario rossonero parole del tipo: "prospetto, potenziale, futuribile". I tifosi del Milan vogliono certezze, stanchi di essere diventati giardinieri di serre, dove i fiori sbocciano raramente. Qualche bocciolo certamente può essere un buon ornamento, ma il profumo più intenso lo regalano le piante già fiorite.



Per continuare una metafora, cara a Nero Wolfe, celebre investigatore che si dilettava nelle coltivazioni delle orchidee, qualcuno potrebbe obiettare che la pianta Ibra abbia già troppe foglie gialle vista l'età del campione svedese. Osservazione pertinente e giustificabile, ma il Milan aveva bisogno di un punto di riferimento che non si piegasse sotto le tempeste e i venti freddi del campionato.



Il suo arrivo potrebbe essere di nocumento tecnico e finanziario per Piatek e Leao? Assolutamente no, perché se Stefano Pioli avesse le giuste intuizioni, cambiando qualcosa negli schemi offensivi, le qualità dei due attaccanti rossoneri verrebbero esaltate dalla presenza di Zlatan. Prestare Piatek alla Fiorentina o a qualche altro Club estero, comporterebbe poi un altro spreco di energie per reperire sul mercato alternative in attacco, compito oggi non facile. Altro discorso, se si parlasse di cessione definitiva, ma questo vale per diciotto giocatori su venticinque di una rosa non ricca certo di giocatori incedibili.



Dopo Ibrahimovic, i dirigenti rossoneri cercano un centrale difensivo, il nome più gettonato è quello di Todibo, e un regista centrale, che non sarà Matic. Un acquisto che sposterà Bennacer nel ruolo di mezzala, ruolo grazie al quale è stato eletto miglior giocatore della Coppa d'Africa. In non facile uscita sono Kessié, Borini, forse Ricardo Rodriguez e Paquetà.



A proposito del brasiliano, costato 35 milioni più bonus, un anno fa, parlano di un interessamento del solito PSG. Leonardo, plenipotenziario del mercato parigino, è stato decisivo nell'acquisto dell'ex Flamengo, protagonista anche di acquisizioni non particolarmente fortunate come quelle di Castillejo, Caldara e Higuain. Oggi vorrebbe provare il colpo già sventato ai tempi del tentativo di acquistare Donnarumma, quando ha offerto pochi milioni di euro più Areola. Oggi vorrebbe Paquetà a prezzo di saldo invernale inserendo forse Draxler. Mi auguro che l'offerta venga rispedita sotto la Tour Eiffel. Paquetà non vale un piatto di coquillage!!