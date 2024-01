Milanmania: il difensore doveva già essere qua. Vittoria per Maignan, quei miserabili non vanno ignorati

Andrea Longoni

La vergogna di quanto successo a Udine giustamente ha fatto il giro del mondo. Una pagina davvero brutta, l'ennesima su un tema del quale non vorremmo più parlare, ma che se c'è va affrontato.

La vergogna di 4,5 o 100, non sappiamo ancora quanti, miserabili che hanno offeso Maignan.

L'orgoglio di un uomo che non ha nascosto la sua rabbia, l'ha fatto in maniera molto spontanea, forte, netta e assolutamente condivisibile, sperando che possa smuovere più coscienze possibili.

Dopodiché c'è la vergogna nella vergogna: bruttissimi i fischi di una buona parte dello stadio nei confronto del portiere francese, come se avesse fatto una scena così solo perché si era svegliato male quel giorno. Fischiata la vittima che reagisce e non chi si macchia di comportamenti beceri.

Mi è molto dispiaciuto non sentire da parte del tecnico dell'Udinese Cioffi neanche una parola di solidarietà nei confronti di Maignan e di condanna nei confronti di questi pseudo tifosi. Ha detto 'Parliamo di calcio', liquidandolo come un tema inutile e irrilevante. Mi spiace che in conferenza stampa tra i tanti colleghi che seguono il Club friulano presenti, nessuno abbia fatto una domanda a Cioffi su questo triste evento, del quale già in serata parlava tutto il mondo. Si è persa un'occasione, sperando che le belle parole dei potenti del calcio e delle Istituzioni non restino solo tali ma diventino condanna esemplare e speranza di ripartire su binari diversi.



La vittoria ovviamente è dedicata a Mike. Da quel momento la partita si è un po' bloccata, il Milan ha accusato il colpo ma alla fine ha vinto, grazie a 3 gol degli acquisti estivi: Loftus-Cheek, Jovic e Okafor. La bontà del mercato, lo ribadiamo, si vede anche dal fatturato realizzativo dei nuovi. Okafor tra campionato e Champions ha realizzato una rete ogni 111 minuti, Jovic ogni 121. La coperta è più lunga: lo scorso anno Pioli si girava verso la panchina e non c'era nessuno, quest'anno ci sono diversi giocatori che possono cambiare la partita subentrando.



Ottima prova di Gabbia, la seconda consecutiva dopo il suo rientro, mentre Kjaer è sembrato davvero in difficoltà. Siamo vicini alla chiusura del mercato: il difensore forte doveva essere già arrivato, vedremo chi arriverà, io ho la sensazione che alla fine sarà un prestito. Una cosa è certa: il centrale serviva e serve oggi, come il pane.