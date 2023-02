Tre indizi fanno una prova: il Milan finalmente è tornato squadra solida ed equilibrata, che dietro rischia poco. Tre 1-0 di fila testimoniano un netto miglioramento dietro, mentre la proposta di gioco ha perso di qualità: per questo sarà determinante recuperare Bennacer.



Il tutto è coinciso con l'ingresso in campo di Thiaw, top anche ieri, con una partita praticamente perfetta. Sulle palle alte è insuperabile. E' diventato addirittura uno schema in attacco sulle rimesse offensive (ha creato un paio di occasioni pericolose), dove prima o poi porterà con la sua statura anche qualche gol. Dietro in queste gare non ha sbagliato nulla e in questo senso è un gran peccato non averlo utilizzato prima. Probabilmente sarebbe servito più coraggio da parte di Pioli. Con lui in campo in oltre 400 minuti appena una rete subita: non può essere una coincidenza.







Acquisto davvero riuscito, a differenza di Origi. Lui più di De Ketelaere è la grande delusione. A differenza del connazionale è arrivato con un bagaglio di esperienza importante, ma a oggi ha fallito. Anche ieri ha fatto vedere qualcosa all'inizio, poi è sparito. A fine febbraio il suo contributo è stato pressochè nullo: l'ex Liverpool è stato preso per farne un titolare, a oggi non si avvicina nemmeno lontanamente a esserlo. Peccato, anche in vista della prossima stagione: il Milan in attacco avrebbe bisogno di certezze, lui invece è un flop.