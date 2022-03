Un'altra vittoria pesantissima, in un weekend a sorpresa positivo per il Milan, visto l'ennesimo passo falso dell'Inter, ora a meno 6 in classifica. Oggi impensierisce più il Napoli rispetto alla squadra di Inzaghi. Un altro 1-0 per i rossoneri, che finiscono un'altra gara senza prendere reti, ma che là davanti sprecano troppo. Nelle ultime 8 per Mister Pioli sarà fondamentale ritrovare concretezza in attacco, tra Leao (ieri il peggiore), Brahim (che non segna da settembre) e Messias, poco pericoloso. La copertina spetta a Bennacer, con una rete bella e importante, a coronamento di una prestazione di grande livello. Fanno molto male invece gli insulti razzisti nel finale di gara. Fanno male a Maignan, a Tomori e a tutti noi. Fa male anche vedere che Mazzarri non prenda le distanze e preferisca piangere per un rigore inventato con tanta fantasia da fare invidia a Walt Disney. Male male.