Positiva e confortante la risposta delDopo due sconfitte consecutive, a Bologna i ragazzi di Pioli hanno disputato una buona partita, dominando a lungo il match,. Otto i tiri in porta nel primo tempo e non capitava da dieci anni un numero di conclusioni così alto., anche perché il migliore, fra i padroni di casa, è stato il portiere rossoblù.La migliore dopo lo stop forzato.. Il mercato ha alzato il livello della rosa, che ora può puntare a essereLe uniche spine potrebbero essere rappresentate dai rinnovi didiLe trattative sui rinnovi sono in fase di stallo. Il Milan ha sottoposto la sua offerta, che prevede lauti aumenti sull’ingaggio attuale, ma ancora tardano ad arrivare risposte.. Questo mi sembra il punto più importante da sottolineare in questa lunga e annosa vicenda. Come finirà? La volontà di Gigio sembra molto chiara. Dopo tanti anni, il portiere vorrebbe essere ancora un protagonista in una squadra competitiva e ricca di ambizioni, guidata da una società coesa, sotto l’ala di una proprietà ricca e reattiva. Nel panorama del calcio internazionale, certamente una valenza fondamentale per i successi futuri.I dirigenti del Milan intanto stanno lavorando sul rinnovo di uno dei centrocampisti più forti d’Europa, che, con Bennacer, forma un reparto da top club europeo.in scadenza nel giugno 2022. Per evitare le difficoltà che si sono presentate per portiere e trequartista, i plenipotenziari di via Aldo Rossi vogliono chiudere la questione al più presto,A proposito del Capitano, appena tornato in condizione sta confermando tutte le sue qualità. Preciso, puntuale e carismatico,di una difesa di grandi giocatori. Oggi ,sul mercato internazionale, privo di grandi centrali con il piede sinistro,Fondamentale trovare un rapido accordo anche con il numero 13 milanista. Ora però testa e concentrazione sul Crotone!