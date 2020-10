. Grazie al nuovo modulo tattico studiato da Stefano Pioli, oggi il rendimento dell’ivoriano è salito in maniera esponenziale. Sempre lucido, poco falloso, bravo a contenere e nell’impostazione. Grande, si sa, è la differenza tra il correre e il rincorrere., qualità chiare di personalità, mezzi da giocatore di livello mondiale. Non era certo necessaria la splendida prestazione contro lo Sparta Praga per sottolineare la sua grandezza.Apro una parentesi: i cechi sono una squadra certamente facile, ma i lussemburghesi del Dudelange non erano certo più forti. Eppure ricordiamo la immane fatica per batterli sia a casa loro che a San Siro. Torniamo a Bennacer, autore di due assist che liberano verso la porta degli avversari prima Dalot, passaggio-gol per Leao, poi lo stesso Dalot che chiude in rete.. Un reparto che può contare anche su, in promettente crescita nel match di Coppa. L’ex bresciano migliora di partita in partita, cominciando a mostrare personalità e classe. E’ un Milan che ora è atteso dalla complicata trasferta di Udine. Un nuova prova sulla strada che deve portare i rossoneri a rimanere protagonisti per tutta la stagione. Torna in panchina anche Rebic, ma la sua assenza è stata ben mascherata dai compagni. Ed è questo uno dei segreti del Milan di Stefano Pioli!