Contro la Lazio è stata una vittoria emozionante, a tratti commuovente: la vittoria del cuore, un cuore immenso. Il cuore di Tonali, che vuole i 3 punti ad ogni costo e va ad agguantarseli lì, in area piccola, dove non è solito trovarsi. Il cuore di un gruppo che nonostante le difficoltà (anche ieri manca un rigore) non molla fino alla fine. E' la vittoria anche della dirigenza: bellissimo l'abbraccio tra Maldini e Pioli e ancor più emozionante la commozione di Massara (del quale si parla sempre troppo poco) da solo in panchina a gara finita mentre si riguarda il film della partita. E' la vittoria dei tantissimi tifosi che hanno colorato l'Olimpico di Roma di rossonero, come se fosse S. Siro.



Il gol di Tonali è la fotografia di questo sentimento: è la rete di un ragazzo che ha sempre sognato di indossare quella maglia e che in estate ha fatto rinunce pur di restare. E' il gol di tutto il popolo rossonero che ora prova a tenere vivo questo campionato.



Resta difficile, ma il Milan ci crede e ci prova fino alla fine. Con la speranza che tutte le squadre si impegnino al massimo e non lo facciano solo a targhe alterne: il Bologna mercoledì dovrà giocare alla morte come fatto con Juve e Milan. E così anche le altre. Per la bellezza e la purezza di un campionato che, a mio avviso, considerando tutto quello che è successo, i rossoneri meritano di vincere più di tutti.