Comunque vorrei sempre affrontare i momenti più delicati, difficili e complicati a un punto dal primo posto in classifica,, dopo un pareggio in trasferta in una andata di coppa.Mi auguro, tutti i tifosi del Milan si augurano, cheabbia capito le ragioni di una delle peggiori prestazioni della storia del Milan, quella contro il pur brillante. Ripartire proprio dalla disamina di una partita non disputata per ritornare ai livelli di gioco che hanno permesso di guidare la classifica per ventidue giornate. Non è facile dare una risposta.ma, dopo il primo tempo, mi aspettavo una reazione da capolista, che nemmeno nella ripresa si è mai materializzata. Questione fisica? Beh, il Milan avrebbe dovuta evidenziarla nella parte finale del match, non per tutti i novanta minuti di gioco., pareggiata in 11 contro 10 nel secondo minuto di recupero. Anche a Belgrado, i rossoneri non hanno mostrato il gioco fluido di qualche settimana fa,voluti da Pioli. Mi sembra razionale la spiegazione del tecnico, che imputa questa fase involutiva del suo gruppo aIl primo è legato alladei giocatori, che, nel periodo della massima emergenza, hanno giocato ogni tre giorni. Il secondo fattore riguarda laancora valida dei rossoneri, a lungo assenti per infortuni o pandemia.Contro i modesti serbi della Stella Rossa,di quella convinzione, di quel senso di invincibilità, che ne aveva accompagnato il cammino dallo scorso giugno. Un risultato di prestigio, una vittoria importanteper la fase più calda della stagione.In questo senso, il match di domenica, pur nella sua difficoltà e delicatezza, può essere, foriero di risultati positivi. Vorrei vedere il Milan dei primi sessanta minuiti dell’ultimo derby di Coppa Italia. Una squadra che era in vantaggio per 1-0, che aveva subito due soli pericoli nel primo tempo, sfiorando, a sua volta, una seconda rete con Ibrahimovic. Poi, dopo l’espulsione dello svedese, l’Inter ha dominato il match, schiacciando i rossoneri nella loro area. Ma fino al minuto sessanta, è stato un Milan autorevole e sicuro.Per restituire fiducia a tutto l’ambiente,E’ un Milan secondo in Classifica, è un Milan vicino al passaggio agli ottavi di Europa League, guidato da un Campione come Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe fare sua l’antica frase di un suo collega: "Mantenete la calma e passatemi la Palla!”