e più di una riflessione. Si può anche pareggiare a Reggio Emilia, ma non con una prestazione del genere. Mancano due punti e in questo caso: quella di ieri non era una gara indicata per rivoluzionare la squadra.Si possono cambiare due pedine, quattro o cinque sono troppe.. Non è stato negativo il rientro di Kjaer, ma in questo momentoper la squadra, che con lui può giocare alta. Non so se i ventenni come lui eavevano davvero bisogno di riposare., gli serve anche per trovare fiducia e confidenza col nostro campionato., come se hai di fronte un impegno in ogni caso agevole.Va registrato poi, dopo quello di Tonali,. Evidentemente qualcuno sente la pancia piena e questo non va bene. Bisogna davvero svoltare e il derby forse calza a pennello.sembra si stia snaturando la fascia sinistra, con Leao che si accentra troppo, lasciando la corsia a Theo che però è un altro che preferisce sfondare per vie centrali. Ieri nel finale ci è andato Tonali: da questo punto di vista forse qualcosa va rivisto., che servirebbe come il pane, ma purtroppo non accadrà.