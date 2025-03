Redazione Calciomercato

Milanmania: Leao non si tocca. Joao Felix giocatore irritante, può tornare da dove è venuto

Andrea Longoni

un minuto fa



La vittoria di ieri è importante, purtroppo non per la classifica, visto che in campionato non ci sono più obiettivi degni di essere chiamati così. Ma è importante perché ha interrotto la striscia di risultati negativi: bisogna arrivare alla Coppa Italia con uno spirito diverso rispetto a quello delle ultime partite. Successo che non può far fare i salti di gioia e che ha evidenziato i soliti problemi: altri 2 gol subiti, le solite ripartenze e troppi errori individuali, oltre, va detto, a un po' di sfortuna.



A Conceicao contesto l'esclusione di Leao: il numero 10 deve giocare sempre. Ora più di qualcuno sostiene che Rafa debba entrare sempre a gara in corso, in quanto più decisivo: non scherziamo. E' il giocatore più forte del Milan: lasciarlo fuori è autolesionistico. Non si può regalare, neanche per un tempo, Leao agli avversari. Speriamo che Conceicao lo abbia capito, così come la Società, visto che in settimana abbiamo letto che il Milan può far partire il portoghese in estate. Giù le mani da Leao, mentre Joao Felix può tranquillamente tornare da dove è venuto: giocatore irritante.



Tra gli appunti sparsi segnaliamo il solito grande Pulisic e l'impatto positivo di Bondo, che può tornare utile in questo finale di stagione e negli anni venturi. Ma la partita più importante si è giocata negli States, da dove Furlani è tornato fortificato, e si giocherà nella scelte del direttore sportivo, sperando che arrivi il migliore possibile e che possa lavorare, con autonomia e veri poteri, come accade in qualsiasi normale Società. La speranza è che chi verrà scelto, riesca a colmare il più possibile le evidenti lacune di questa dirigenza. Speriamo bene...