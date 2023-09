Un'altra bella vittoria, un successo convincente, su un campo sempre difficile.. Finchè è rimasto in 11 il Milan ha dominato, condurante e dopo la gara: prima l'applauso ironico dopo il calcio di rigore (solare e limpido), poi si tappa la bocca senza parlare in conferenza, per spostare l'attenzione rispetto a un inizio disastroso della sua squadra.Al momento del sorteggio del calendario, in tanti pensavamo che con una serie di giocatori nuovi, il rischio di partire male era concreto. E invece, a tratti: meglio di così non si poteva partire, in attesa del test importante contro l'Inter alla ripresa.(che sembrano ottime intuizioni guardando le prime uscite), ma anche. Con tutto il rispetto per Jovic: ma l'ex viola era l'alternativa dell'alternativa, dell'alternativa, ecc.... Anche questa volta, almeno fino a gennaio ci diremo 'Pensa se avessimo un grande numero 9 oltre al francese'.Fortunatamente il campo fin qui ci ha dato tante soddisfazioni: il sogno è la seconda stella, oltre ovviamente a un grande attaccante. Prima o poi...