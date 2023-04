ecco un'altra giornata in cuie ci si dice 'ma perché'? Il perché è rivolto soprattutto aIn questo caso non è mancato l'atteggiamento, rispetto ad altre partite è un passo avanti del quale però non ci si può accontentare.e che avrebbero permesso di affrontare con più serenità anche la giornata odierna. Doveva essere un turno favorevole e invece...È giusto ovviamente distribuire le energie. È giusto che non giochino sempre gli stessi e far riposare qualcuno visto che adesso ci sarà un tour de force incredibile,Ecco perchè in questo caso così tanto turnover non era giustificato. E poi dev'essere ragionato, graduale, distribuito nei reparti.Il Milan oggi non si può permettere di scendere in campo con. Era un sospetto prima della partita ed è diventata una certezza dopo. Detto che il croato quanto meno si è impegnato,. Sono arrivato a pensare a chi ha fatto peggio da attaccante nella storia del Milan. Ne ricordo qualcuno ma se arriviamo a questo punto significa che la situazione è preoccupante.Sul banco degli imputati dunque per quanto mi riguarda c'è: ogni tanto (in situazioni simili) si potrebbe provare a far giocare i migliori, sistemare la partita e poi farli riposare nel secondo tempo.. Va detto che anche la gestione è stata particolare,non giocava da titolare da quasi 3 mesi e non vedeva il campo da tanto tempo. Gli veniva persino preferito. Tante cose che non tornano. Speriamo di non rimpiangere questi punti a giugno, quando con Origi le strade si dovranno separare, senza se e senza ma.