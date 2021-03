C.V.D. Come volevasi dimostrare. Comincio con questa reminiscenza scolastica il commento a un risultato che ha consolidato il secondo posto del Milan.Anche coloro che hanno insistito nel sostenere il ritrito argomento diQuesta insomma, confermata dalla splendida continuità di risultati cominciata dal giugno scorso. Appenaha recuperato, ancora oggi uno dei 10 più forti giocatori al mondo, per carisma, eccellenza tecnica e fiuto del gol,. Grazie anche alla crescita di, l’ispiratore principe della manovra milanista, ma soprattutto dopo l’innesto di. L’algerino, nella mezz’ora finale, ha mostrato, ancora un volta, tutte le sue qualità. Aumentando così i rimpianti dei tifosi rossoneri, che hanno ammirato. Giovedì a Casa Milan si è tenuto un incontro con l’agente dell’ivoriano, per studiare i dettagli per quanto riguarda. Le prime indiscrezioni dopo il colloquio, parlano di un incontro positivo, che dovrebbe portare a un prossimo felice esito della trattativa.Ormai intanto pare assodato che. Ibrahimovic parla ancora di Scudetto, ma oggi quello che più importa è riprendere un cammino regolare e augurarsi che Pioli possa contare sui suoi Campioni fino alla fine della stagione.Il popolo rossonero intanto si gusta le prodezze di, un sicuro prospetto di Campione, che migliora partita dopo partita, avversario dopo avversario. Il primo obbiettivo del mercato milanista sarà proprio lui.con un bell’assegno da venticinque milioni di sterline e torneranno con il primo regalo della campagna rafforzamento 2021. Un difensore che può garantire anni e anni di solidità nel reparto centrale della difesa milanista.