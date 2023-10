Una partita semplicemente pazzesca. Incredibile, a dir poco emozionante. Ma vorrei partire dal gol dele dal presunto o probabile mani di. Non esiste un'immagine che chiarisca al 100% l'intervento irregolare dell'americano: non c'è la classica pistola fumante. Tra l'altro ci sono zone in cui si può parlare di spalla e zone in cui invece è braccio: anche da questo punto di vista siamo un po' borderline. Due anni fa è capitato un caso analogo proprio ai rossoneri, nel famoso mani dicontro: tutti avevamo la netta sensazione del tocco irregolare. Ci hanno spiegato allora che senza l'immagine chiara bisogna confermare la decisione presa sul campo. Ecco, ora il messaggio ai tanti che rosicano e iniziano forse a temere il Milan, è lo stesso:Tra questi c'è sicuramente anche il Presidente del Genoa, che ieri ai microfoni ha davvero esagerato. Le parole hanno un peso. Parlare di poteri forti e alludere al fatto che non ci sia l'immagine chiara soltanto perchè c'è di mezzo il Milan, è grave,E di questo dovrà rispondere.E' gravissimo accostare la parola '' all'intervento di: parola che col calcio non c'entra nulla e che non dovrebbe essere mai utilizzata. Il portiere esce per prenderla di testa, non per far male all'avversario: fa fallo e viene espulso.Intervento assassino ha un significato molto grave e chi l'ha utlilizzato si dovrebbe vergognare.Dopodiché parliamo anche del campo.(compresa la Champions), una difesa che si è registrata, ma anche le solite difficoltà là davanti a segnare.Nel frattempo, diciamolo, è un campionato che si può giocare, alla faccia dei tanti che lo avevano già assegnato