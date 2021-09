Sembrano gli aggettivi giusti dopo la prestazione vittoriosa di mercoledì.Normale essere al vertice della classifica come sempre, salvo eccezioni legate a particolari momenti storici, negli ultimi settanta anni. Sono state invece angosciose e amare le stagioni che vedevano ilfuori dai giochi già a fine settembre. Le caldarroste non erano ancora in vendita che la squadra era già arrancante a metà classifica.Proprietà, società e staff tecnico stanno lavorando con strategie precise, con obbiettivi chiari e ambiziosi. I prossimi impegni saranno importanti per il campionato,, e fondamentali per l’Previsto intanto il recupero di, per la panchina sabato e probabile titolare in. Proprio questo il punto fondamentale. La catena di infortuni deve spezzarsi presto perché, già nella scorsa stagione, quando l’Inter salutava la compagnia, Stefanoaveva poco da opporre a causa di una rosa falcidiata dagli infortuni. Spesso nel medesimo reparto.In questo senso, anche l’incipit di questo campionato non è stato dei più favorevoli, nonostante i. Per fortuna, o meglio grazie al buon lavoro in fase di mercato, il tecnico può contare su ricambi funzionali e efficaci.La partita contro ilperò ha confermato ovviamente che la resa sia ancora ben differente con i titolari in campo. La lotta di annuncia avvincente, ma l’ambiente rossonero può contare su una proprietà razionale, su dirigenti appassionati e preparati e su un tecnico apprezzato, rispettato e stimato da ogni settore della’.Finalmente sono un lontano ricordo le leggende sulle sue difficoltà nel secondo anno della conduzione di una squadra. Il mondo del calcio è sempre stato ricco di queste facezie. Tutti ricordano, per esempio, che, al suo arrivo al, aveva la fama di un allenatore perdente!!!Dopo Giroud , toccherà a, e dopo la sosta. Per Ibra ogni giorno può essere quello giusto. Dipende dalla infiammazione al tendine di Achille. Intanto la fotografia iconica di questo meraviglioso gruppo di Stefano Pioli è l’esultanza ,in tribuna, proprio degli infortunati dopo il gol di Diaz. Una immagine forte, emozionante, splendida! Il simbolo del grande Milan di oggi!