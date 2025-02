Milanmania: mercato inimmaginabile. Dirigenza promossa, ha rimediato agli enormi errori estivi

Redazione Calciomercato

Neanche il più ottimista, fiducioso e visionario dei tifosi rossoneri avrebbe potuto immaginare una simile campagna acquisti a gennaio.Il cavallo vincente lo si vede al traguardo e quello del Milan è stato un mercato molto positivo.Andiamo con ordine.è sicuramente un upgrade clamoroso rispetto a Emerson Royal: lo abbiamo già visto nel derby, l'approccio, la tranquillità con cui ha giocato e la sicurezza che ha trasmesso ai compagni. Un bel salto di qualità.

In mezzo al campo,rispetto aè uno switch che avrei fatto.L'algerino, lo dicevamo da tempo, era fisiologico che avrebbe avuto problemi dal punto di vista atletico. Oltretutto il suo ciclo al Milan lo riteneva finito da mesi. Il contributo fin qui era stato molto deludente. L'ex Monza oggi serve più di Bennacer: infortunio di oggi a parte, è un giocatore fresco, vivo, un bel motorino in mezzo al campo. Forse ci aspettavamo qualcosa di più, vista che la priorità è sempre stata il centrocampista. La resta di Bondo dirà molto sulla visione del mercato invernale.

ha indossato maglie prestigiose e a 25 anni ha già un'esperienza incredibile. Chissà che al Milan non possa trovare la sua isola felice, la sua dimensione ideale. Potenzialmente, poi il campo dirà, è forse il giocatore della Serie A con più qualità.? Un italiano non guasta mai. Può dare il proprio contributo in termini di sacrificio e impegno. Potrebbe diventare quello che poteva essere Saelemaekers: un giocatore in grado di dare anche sostanza ed equilibrio sulla fascia. E poi c'è, quello di cui avevamo bisogno da tanto tempo. Se conferma quanto fatto al Feyenoord, allora il Milan ha fatto davvero un colpaccio.

Ora i rinnovi e cercare di avvicinarsi il più possibile a Ricci in vista dell'estate. Ma intanto Milan promosso a pieni voti: un mercato da 8 in pagella.