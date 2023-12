e i suoi tifosi non devono essere troppo schizzinosi: in questo momento rappresenta. Quando l'Inter era arrivata in finale, poi persa col Siviglia, nel 2020, ricordo momenti emozionanti e una sana invidia sportiva. E quindiè uno dei pensieri più ricorrenti. Tutto(arrivato da un campionato lontano e da un modo di difendere parecchio diverso)., ma mi sembra che nelle ultime partite stia facendo vedere cose interessanti: autore di, giocando molto poco.Al momento: con un po' di pazienza uscirà anche il suo valore.a 20 anni ha giocato qualcosa come 1200 minuti e ha fatto anche un assist.. Quest'anno Pioli se si gira verso la panchina (e stanno tutti bene) può mettere dentro gente come lo svizzero, come Chukwueze o Jovic: il mercato ha allungato la coperta e ha migliorato la qualità della rosa.Lo stessoè il giocatore che più sta rendendo quest'anno.Ma se il buongiorno si vede dal mattino allora con questa dirigenza ci possiamo togliere altre soddisfazioni, a partire daper andare a colmare le lacune che si sono create a livello strutturale per via degli infortuni.: lì va ricercata la causa delle delusioni in campo, non nelle campagna acquisti.